Champions League ecco i sorteggi per le squadre italiane

A Nyon si sono svolti i sorteggi dei playoff di Champions League. Le squadre italiane scoprono oggi i loro avversari per raggiungere gli ottavi di finale. Il sorteggio ha determinato i match, con le vincenti che accederanno alla fase successiva, mentre le altre sono già qualificate o devono ancora giocare. La stagione entra nel vivo, e i tifosi italiani aspettano con trepidazione le sfide più difficili.

A Nyon (Svizzera) è avvenuto il sorteggio dei playoff di Champions League. Le squadre vincenti approderanno agli ottavi di finale, con le altre già qualificate. Veniamo subito ai sorteggi delle squadre italiane. Borussia Dortmund- Atalanta Galatasaray- Juventus BodoGlimt- Inter TUTTE LE GARE DEI PLAYOFF Monaco-Paris SG Benfica-Real Madrid Qarabag-Newcastle BodoGlimt-Inter Galatasaray-Juventus B. Dortmund-Atalanta Club Brugge-Atletico Madrid Olympiacos-Bayer Leverkusen I commenti dei club italiani. "È una squadra a cui fare molta attenzione, nell'ultima partita contro l'Atletico Madrid è riuscita a vincere, dobbiamo stare molto attenti e prepararla al meglio".

