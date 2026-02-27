Perché Arisa ha consigliato un tranquillante a Carlo Conti a Sanremo 2026 | il vero motivo della strana proposta

Durante il Festival di Sanremo 2026, una frase particolare ha attirato l'attenzione: un'artista ha suggerito a un conduttore di assumere un tranquillante, suscitando curiosità tra il pubblico. La proposta ha generato discussioni sui possibili motivi dietro un commento così diretto, che si discosta dal tono abituale degli interventi sul palco. La scena ha lasciato spazio a molte interpretazioni tra gli spettatori.