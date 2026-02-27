Parma e Cagliari si dividono la posta in palio | a Folorunsho risponde l' ex Oristanio

Nel match tra Parma e Cagliari, terminato con un risultato di 1-1, Folorunsho ha segnato al 18' del secondo tempo, mentre Oristanio ha pareggiato al 38' dello stesso periodo. La formazione del Parma ha schierato Corvi e Del Prato come principali titolari. La partita si è conclusa con un pareggio, evidenziando le rispettive capacità offensive e difensive delle due squadre.

Parma - Cagliari 1-1 Marcatori: 18' st Folorunsho, 38' st Oristanio Parma (3-4-2-1): Corvi 6.5, Del Prato 6.5 (1' st Nicolussi Caviglia 6), Troilo 6, Valenti 6, Britscghi 6, Bernabe 7 (45' st Cremaschi sv), Keita 5.5 (30' st Estevez 6), Ordonez 5.5 (1' st Oristanio 7), Valeri 6.5 (44' st Carboni sv), Strefezza 6, Pellegrino 6.5. In panchina: Suzuki, Rinaldi, Ondrejka, Sorensen, Elphege, Circati, Martinez. Allenatore: Cuesta 6.5 Cagliari (3-4-3): Caprile 7.5, Ze Pedro 6, Dossena 6, Rodriguez 5.5, Obert 6, Adopo 5.5, Liteta 6, Sulemana 6.5 (42' st Idrissi sv), Palestra 6.5, Esposito 6.5 (42' st Pavoletti sv), Kilicsoy 5.