Parma-Cagliari le formazioni ufficiali | le scelte di Cuesta e Pisacane per la sfida di Serie A

Parma e Cagliari hanno annunciato le formazioni ufficiali per la partita di Serie A della 27ª giornata della stagione 202526. Cuesta e Pisacane sono stati inseriti nelle rispettive formazioni titolari, mentre le squadre sono pronte a scendere in campo. La partita si gioca in un momento chiave del campionato, con le formazioni che si affronteranno in campo.

una partita cruciale della 27ª giornata di serie a 202526 si prepara con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo, offrendo indicazioni chiare sulle scelte tattiche e sulle disposizioni dei reparti. la presenza dei due allenatori in prima linea definisce il tono della sfida e anticipa le dinamiche che caratterizzeranno l'incontro, con una prevalenza di organizzazione difensiva da una parte e spunti offensivi dall'altra. la formazione emiliana adotta un assetto **a tre difensivi centrali** supportato da una linea mediana a quattro e due trequartisti dietro l'unica punta. la disposizione mira a equilibrare la fase difensiva con le incursioni offensive dalla trequarti.