PAGELLE E TABELLINO Parma-Cagliari | Oristanio risponde ad una magia di Folorunsho

Nella partita dello Stadio Tardini tra Parma e Cagliari, terminata con un pareggio, Oristanio ha risposto a una giocata spettacolare di Folorunsho. La sfida, valida per la 27ª giornata di Serie A, ha visto i giocatori valutati in pagelle con voti e una classifica dei migliori e peggiori in campo. La gara è stata l’anticipo di un venerdì di campionato.

Finisce in parità la sfida tra Parma e Cagliari, anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di campionato. Una sfida che ha regalato numeri eccezionali e colpi da maestro. Un pareggio che porta il Parma a quota 33, a meno uno dalla Lazio; il Cagliari raggiunge invece i 30 punti, a più tre dalla coppia formata da Genoa e Torino. Dopo una parata super di Caprile su un inspirato Pellegrini, il Cagliari trova il gol del vantaggio con una magia di Folorunsho, che disegna una traiettoria incredibile che beffa Corvi. Il pareggio del Parma porta la firma di Oristanio, che dopo aver vinto un paio di rimpalli, entra in area e batte Caprile. Oristanio 7: Il più classico dei gol dell’ex: sfrutta un paio di rimpalli e scarica alle spalle di Caprile un tiro secco, che si insacca in rete. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Parma-Cagliari: Oristanio risponde ad una magia di Folorunsho Diretta gol Serie A: Parma Cagliari 1-1, Oristanio risponde all’euro-gol di FolorunshoDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 27esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e... Al Cagliari non basta l’eurogol di Folorunsho, il Parma risponde con l’ex Oristanio: al Tardini finisce 1-1L'eurogol di Folorunsho non basta al Cagliari per portare via i 3 punti da Parma perché l'ex Oristanio risponde nei minuti finali: allo stadio... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Milan-Parma 0-1, pagelle e tabellino: Troilo giganteggia, Pulisic spreca troppo, il palo ferma Leao; Troilo convalidato dopo revisione VAR: cade il Milan con il Parma, 0-1; Milan-Parma 0-1, le pagelle: Troilo (7,5) fa sorridere l'Inter. Allegri a -10 dalla vetta e a +4 sul Napoli; Il Milan sbatte sul palo e su Troilo: a San Siro è 0-1 Parma. Rossoneri a -10 dall'Inter. PAGELLE E TABELLINO Parma-Cagliari: Oristanio risponde ad una magia di FolorunshoLe valutazioni dei gialloblù e dei sardi al termine della sfida del Tardini, anticipo della 27esima giornata di campionato ... calciomercato.it Parma-Juventus 1-4 pagelle e tabellino: Bremer monumentale, McKennie il solito tuttofare, Cambiaso resta irriconoscibileDopo una prova non troppo convincente in Champions League, la Juventus di Spalletti torna a incantare con una grande prestazione in trasferta contro il Parma: una doppietta di Bremer, un goal di McKen ... goal.com Comunque.. In Parma-Cagliari prima l’arbitro richiama Valenti e poi fischia fallo per lo stesso identico intervento su Maignan. L'esperto di DAZN dice che l’episodio di Milan–Parma, come al solito, ha fatto “giurisprudenza” e che adesso gli arbitri staranno più at - facebook.com facebook SERIE A | In campo Parma-Cagliari DIRETTA #ANSA x.com