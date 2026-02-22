Solo 0-0 tra Cagliari e Lazio annullato gol ai sardi; espulso Mina

AGI - Si chiude senza reti la sfida tra  Cagliari  e  Lazio, con un  pareggio  che rispecchia complessivamente quanto visto a livello di gioco nei  97 minuti  della  Unipol Domus. La squadra di  Pisacane  è più pronta nelle ripartenze che la vedono coinvolta nel  primo tempo, con una  Lazio  invece più vivace nei  secondi quarantacinque minuti. La prima occasione buona è per il  Cagliari, al 14', sul  calcio d'angolo  battuto da  Esposito  e diretto sulla testa di  Ze Pedro, che colpisce il  palo esterno. Pericolosi i  sardi, che ci riprovano dieci minuti più tardi, con il cross dalla sinistra di  Obert  a premiare l'inserimento di  Adopo, non preciso nell'impatto con il pallone che termina a lato. 🔗 Leggi su Agi.it

