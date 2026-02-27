Paramount offre 31$ ad azione | Netflix esce dalla corsa

Paramount ha proposto un'offerta di 31 dollari per azione, mentre Netflix ha deciso di ritirarsi dalla trattativa. Warner Bros. Discovery si trova ora a dover valutare le proprie opzioni, dato che Paramount e Skydance restano le uniche società interessate a completare l'acquisizione. La situazione si evolve rapidamente, lasciando intuire che le prossime mosse saranno decisive per tutti gli attori coinvolti.

Warner Bros. Discovery si trova a un bivio decisivo: Netflix ha ritirato la sua offerta, lasciando Paramount Skydance come unico pretendente per l'acquisizione. La decisione del gigante dello streaming, annunciata oggi, cambia radicalmente gli equilibri della trattativa. Con l'uscita di scena di Netflix, il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery è ora chiamato a procedere con l'accordo con Paramount, che aveva presentato un'offerta di 31 dollari per azione in contanti. La mossa di Netflix, motivata dalla disciplina finanziaria, lascia Paramount come unico acquirente in campo, a meno di sviluppi inattesi. La partita si gioca ora su un terreno economico e strategico.