Paramount sfida Netflix con offerta da 31 dollari ad azione

Paramount rialza l’offerta per Warner Bros. Discovery, Netflix valuta l’uscita di scena Paramount ha presentato una nuova offerta per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, aumentando la posta in gioco in una battaglia che vede anche Netflix in campo. La mossa arriva dopo un’iniziale proposta da 30 dollari per azione, con il gruppo che ora offre 31 dollari per azione e si impegna a coprire una penale da 7 miliardi di dollari in caso di blocco dell’operazione da parte dell’antitrust. La situazione si fa incandescente mentre due giganti dello streaming si contendono il controllo di Warner Bros. Discovery. Paramount ha alzato la posta con un’offerta che promette di tradursi in un valore superiore per gli azionisti, includendo anche una clausola che prevede un compenso aggiuntivo per ogni giorno di ritardo nella chiusura dell’operazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Paramount tenta il colpo contro Netflix: offerta cash per comprare Warner Bros a 30 dollari per azioneParamount rilancia con un'offerta che valuta il gruppo oltre 108 miliardi di dollari e la garanzia di almeno 30 film distribuiti nelle sale ogni anno.

Paramount plus sfida netflix con offerta da 108 miliardi per warner brosIl mercato dell’intrattenimento si trova al centro di una fase di grande fermento, caratterizzata da proposte singulari e manovre strategiche tra i...

Temi più discussi: Warner Bros. comincia a considerare seriamente l'offerta di Paramount | Rumor; Netflix–Warner Bros.: prosegue il confronto con Paramount; Paramount rilancia su Warner Bros Discovery, sfida aperta a Netflix; James Cameron contro Netflix sull’acquisizione Warner Bros.

Paramount aumenta l'offerta per acquisire Warner Bros. Discovery, Netflix pronta ad abbandonareParamount ha formulato una nuova offerta per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery e si impegna a coprire una penale da 7 miliardi di dollari. Netflix resta in gara, ma il CEO ha chiarito che è pro ... hwupgrade.it

Paramount presenta una nuova offerta per Warner. Come finirà la guerra contro Netflix?Paramount-Skydance rilancia su Warner Bros. Discovery con un’offerta migliorata e riapre la sfida con Netflix, a poche settimane dal voto decisivo degli azionisti. Adesso che succede? msn.com

Nuova svolta nella sfida tra Netflix e Paramount Skydance (PSKY) per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD) - facebook.com facebook

Il risiko dei media americani arriva a una svolta decisiva. Paramount, guidata da David Ellison, nella foto, ha presentato una nuova offerta da 31 dollari per azione per rilevare Warner Bros, superando i 30 dollari precedentemente messi sul piatto da ... x.com