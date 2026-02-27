Pagelle | terza serata Sanremo 2026

Oggi si svolge la terza serata di Sanremo 2026, e tra esibizioni e commenti, il ritmo si fa più intenso. I cantanti si preparano a salire sul palco, mentre il pubblico aspetta di scoprire chi convincerà di più. La serata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con momenti di tensione e attese che si fanno sentire.

Oggi terza serata di Sanremo, e siamo tutti pieni rasi, diciamoci la verità. Ho amato anche stasera tutto, ripeto l’opinione data la prima sera: eleganti, veri e autentici e con un brano divertente ma profondo. Al secondo ascolto mi rendo conto che è un po’ deboluccio, sì lui è bravo e carino sul palco, ma è un brano by passabilissimo. A me non dispiace, probabilmente non la ascolterei per conto mio, ma la canzone funziona per lei. È sofisticata, jazz, particolare, forse arriva più a una nicchia che al grande pubblico, ma va bene anche questo. Amo che lui sia stato bullizzato dalla stampa, e si sia ripreso la sua rivincita. Ha dimostrato che lui riesce a coinvolgere tutti, alla faccia di chi lo definiva bravo solo a fare musica da matrimonio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

