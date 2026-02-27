Sanremo 2026 le pagelle della terza serata del Festival

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sono state presentate le ultime esibizioni dei partecipanti, con momenti di musica e spettacolo che hanno catturato l’attenzione del pubblico. La serata ha visto alternarsi diversi artisti, alcuni con performance più convincenti, altri meno. La gara continua ad attirare l’interesse di chi segue il festival da anni.

Terza serata del Festival di Sanremo 2026. Questa sera abbiamo ascoltato la seconda metà delle canzoni in gara. Di seguito tutti i voti di TPI ai cantanti, ospiti, conduttori e personaggi di oggi. Maria Antonietta & Colombre 7,5 – Si divertono sinceramente e si vede. I loro sorrisi sono contagiosi. Gli Albano e Romina di questo Festival, o se preferite i ComaCose, o i Ricchi e Poveri. Insomma, quella roba lì. Una delle scoperte di questa edizione, per un brano pop delizioso che affronta un tema per nulla banale come la salute mentale. Leo Gassmann 5,5 – Nel 2023 aveva portato un brano molto più forte, Terzo cuore. Quest'anno la sensazione per lui è di un passo indietro, nonostante tenti di mettercela tutta con la forza della sua interpretazione.