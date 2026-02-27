Al Cagliari non basta l'eurogol di Folorunsho il Parma risponde con l'ex Oristanio | al Tardini finisce 1-1
Al Tardini, il match tra Parma e Cagliari si conclude con un pareggio di 1-1. Folorunsho segna un gol da fuori area per i sardi, mentre Oristanio trova la rete che ristabilisce la parità negli ultimi minuti. La partita vede entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con occasioni da entrambe le parti.
L'eurogol di Folorunsho non basta al Cagliari per portare via i 3 punti da Parma perché l'ex Oristanio risponde nei minuti finali: allo stadio Tardini finisce 1-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Diretta gol Serie A: Parma Cagliari 1-1, Oristanio risponde all’euro-gol di FolorunshoDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 27esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...
Cagliari, allarme rosso al Tardini: Pisacane senza registi sfida il “match point” del Parma ma torna FolorunshoMazzitelli verso il forfait, Mina squalificato: mediana ridisegnata con Sulemana e Adopo.
Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.
Temi più discussi: Le Pagelle | Cagliari U20: imprecisioni fatali, Sulev non basta a evitare la sconfitta; Noslin accende la Lazio ma non basta: a Cagliari è solo 0-0; Cagliari-Lazio 0-0, le pagelle: Palestra il migliore, Esposito rifinitore; Inatteso tonfo a Cagliari: Costa Masnaga perde il primato.
Lazio, il solito fattore S non basta: rimontona Cagliari al FersiniDodicesimo risultato utile consecutivo, ma sfuma la quinta vittoria di fila, con i due gol concessi al Cagliari, autore di un gran finale di match. Rallenta quindi la Lazio di Francesco Punzi, che al ... gazzettaregionale.it
Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al CagliariSabato importante per l'Atalanta, che dimostra di saper vincere anche in campionato. Dopo la grande affermazione europea contro il Chelsea, la Dea torna al successo anche in campionato battendo per ... tuttomercatoweb.com
L’elemosina non gli basta, per anni estorce migliaia di euro a un anziano: arrestato a Cagliari x.com
Noslin accende la Lazio ma non basta: a Cagliari è solo 0-0 - facebook.com facebook