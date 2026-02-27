Ottavi di Champions l’Atalanta trova il Bayern Tabellone di ferro verso Budapest

L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco negli ottavi di finale di UEFA Champions League. La sfida si svolgerà a Budapest, dopo che il sorteggio ha assegnato ai bergamaschi il club tedesco, attualmente guidato da Vincent Kompany. La partita rappresenta un passo importante nel percorso della squadra italiana, che si prepara a confrontarsi con una delle formazioni più prestigiose del continente.

Sarà il Bayern Monaco l’avversaria dell’Atalanta negli ottavi di finale di UEFA Champions League. Un incrocio di altissimo profilo, contro una delle squadre più titolate e temute d’Europa, oggi guidata da Vincent Kompany. I bavaresi arrivano all’appuntamento europeo forti di un cammino solido e di una leadership netta in Bundesliga. La profondità della rosa, l’esperienza internazionale e l’abitudine a giocare partite da dentro o fuori li collocano tra i principali candidati alla finale del 30 maggio 2026 a Budapest. Per l’Atalanta sarà una sfida che misura ambizioni e maturità: ritmo, intensità e coraggio saranno le chiavi per provare a scardinare una macchina quasi perfetta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern di Monaco. Real Madrid-City, Psg-Chelsea

Champions League, l'Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finale

