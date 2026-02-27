Operazione antidroga Smoke Corner a Ravenna 14 arresti

La polizia di Stato di Ravenna ha condotto un’operazione chiamata “Smoke Corner” per contrastare la vendita e l’uso di droga nelle aree della stazione ferroviaria, dei giardini Speyer e di Via Carducci. Durante l’intervento sono stati arrestati 14 persone coinvolte nelle attività illecite. L’operazione ha coinvolto diversi agenti impegnati in controlli e perquisizioni nelle zone interessate.

RAVENNA (ITALPRESS) – La polizia di Stato di Ravenna è impiegata in un'operazione di polizia giudiziaria, denominata "Smoke Corner", diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stupefacente in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci.