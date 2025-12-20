Fra i 384 arrestati dalla polizia nell’operazione antidroga in tutta Italia, anche 6 minorenni e 166 extracomunitari. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1370 di cannabinoidi e 1 di eroina. Identificate 95164 persone sospette, di cui 16701 stranieri e 10848 minorenni, in particolare nelle zone ritenute di spaccio o della cosiddetta malamovida. Contestato in vari casi anche il possesso illegale di armi. L'articolo Operazione antidroga in varie città, 384 arresti Polizia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

