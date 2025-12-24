Niente aumenti delle tasse comunali e lotta all' evasione Rimini approva il bilancio comunale di previsione
Nell’ultima seduta dell’anno il Consiglio Comunale con 20 voti favorevoli e 9 contrari ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 202628. Una manovra articolata, deliberata entro i termini previsti per legge al 31 dicembre, che poggia su capisaldi che rappresentano l’ossatura del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
