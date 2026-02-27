Ogni mese una scelta d' arte | Art&Stella programma le mostre per tutto il 2026

Art&Stella, con sede a Palazzolo in Via Roma 50, ha annunciato il calendario delle esposizioni per tutto il 2026, confermando la sua attività nel settore delle mostre d’arte. La programmazione mensile prevede eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno, consolidando la presenza dell’ente nel panorama culturale locale. La scelta di esposizioni si ripete ogni mese, mantenendo una presenza costante nello spazio espositivo.

Art&Stella a Palazzolo è ormai una consolidata realtà nel campo dell'arte, con la capacità di programmare una serie di mostre in Via Roma 50, che occuperanno tutto il restante periodo dell'anno. Dopo l' esposizione di Si vis amari ama di gennaio e L' unica via è lo smarrimento di febbraio, marzo sarà dedicato a Donna l'omaggio e poi Aprile fiori e dintorni. Maggio sarà il mese del Panem et circense, mentre giugno, la porta dell'estate, sarà dedicato al Mare appartiene ai pirati e ai poeti. L'Archeoplastica, la plastica nel sangue, sarà il tema di luglio e agosto sarà il mese dell' albero (tree). Dopo il BiancoNero di settembre, ottobre verrà dedicato alla Fotografia, mentre novembre presenterà Woman, la donna internazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

