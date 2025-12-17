Inter una maglia da collezione per la stagione 2026 27
Per la stagione 2026/27, Nike presenta una serie di divise speciali per le principali squadre europee sponsorizzate. Tra queste, anche l’Inter avrà una maglia da collezione, simbolo di innovazione e stile, che si aggiunge alle creazioni più esclusive del panorama calcistico.
Una serie di divise speciali per le più grandi squadre europee sponsorizzate da Nike: anche l’ Inter nella stagione 202627 avrà una maglia da collezione. Inter, la maglia retrò A rendere nota la gustosa notivà per gli appassionati di memorabilia calcistica è – come al solito – il sito specializzato Footy L'articolo Inter, una maglia da collezione per la stagione 202627 proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

