Nuova rottura dei legamenti per Carboni | stop forzato per il giovane talento dell' Inter

Il giovane talento dell’Inter, Carboni, ha subito una nuova rottura dei legamenti che lo costringerà a uno stop forzato. La notizia riguarda il calciatore coinvolto nel settore giovanile del club, che dovrà affrontare un nuovo periodo di recupero. La sua assenza si aggiunge alle difficoltà incontrate in questa fase della sua carriera.

Nel contesto del calcio giovanile, i percorsi di sviluppo sono spesso segnati da ostacoli imprevisti. Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Racing Club, è costretto a affrontare un nuovo periodo di fermo a causa di una lesione ai legamenti, che lo terrà lontano dal campo per mesi. Secondo La Nación, il classe 2005 si è nuovamente rotto i legamenti e dovrà rimanere a riposo per un intervallo stimato di sei-otto mesi. A 20 anni (ne compirà 21 il 5 marzo), l’attaccante si trova di fronte a una seconda fase di recupero che incide sul suo percorso di crescita. Il prestito al Racing aveva preso avvio con buone prospettive, ma si è rapidamente trasformato in un’esperienza sfavorevole. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Carboni, che sfortuna! Nuova rottura dei legamenti: il classe 2005 dell'Inter costretto a un lungo stop

