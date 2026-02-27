Nuova Mercedes Classe G mini 2027 | sono le foto reali del suv?

Sono state diffuse le prime foto della nuova Mercedes Classe G in versione compatta, prevista per il 2027. Le immagini mostrano un design rivisitato e alcune modifiche alle proporzioni rispetto al modello tradizionale. Sono inoltre emerse alcune informazioni sulle motorizzazioni e sulle differenze rispetto alla versione originale. Si tratta di dettagli che fanno pensare a un aggiornamento importante per il segmento dei SUV di lusso.

Ecco tutte le ultime informazioni affidabili e aggiornate sulla Mercedes Classe G “mini” (nota anche come Little G o Baby G ) prevista per il 2027 — inclusi dati su design, motorizzazioni, piattaforme, prezzi e tempistiche: 1. Cos’è la Mercedes Classe G “mini”?. La Mini Classe G è una versione più compatta e accessibile dell’iconico fuoristrada Mercedes Classe G (G-Wagen), pensata per ampliare la gamma sotto il modello tradizionale. Avrà lo stile quadrato e “G-like” ma in dimensioni ridotte — circa 4,3–4,4 m di lunghezza. Non è un semplice “G-Wagen ridotto”, ma un progetto quasi nuovo con piattaforma dedicata. 2. Tempistiche di lancio. Presentazione prevista: 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

