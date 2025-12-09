Nuova Mercedes Classe G mini 2026 | le prime foto del suv

La nuova Mercedes Classe G “mini” 2026 si prepara a sorprendere gli appassionati di SUV con un design compatto e tecnologia avanzata. Conosciuta come “Baby G” o “Little G”, questa versione ridotta della leggendaria G-Class promette di offrire stile, funzionalità e prestazioni in un formato più essenziale. Ecco le prime foto e le informazioni più recenti disponibili.

Eccellente domanda — ecco tutto ciò che si sa fino ad oggi (con le informazioni più affidabili e aggiornate) su come sarà la versione “mini” del Mercedes G?Class (spesso chiamata “mini G”, “Baby G” o “Little G”). Conferme ufficiali & identità del progetto. Il progetto è reale: la casa madre Mercedes?Benz ha confermato che lavora su una versione compatta della G-Class.. Non sarà “solo” una G-Class ridotta: stando alle dichiarazioni del CEO Ola Källenius, la versione mini avrà piattaforma e componentistica dedicata — non derivata da modelli esistenti.. Il progetto punta a mantenere l’autenticità del “gene” G-Class: telaio robusto e fuoristrada credibile sono considerati fondamentali. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes Classe G “mini” 2026: le prime foto del suv

