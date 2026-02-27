Netflix ha deciso di non procedere all'acquisto di Warner Bros., lasciando perdere l'ultima proposta fatta da Paramount Skydance. La scelta arriva dopo un periodo di trattative e valutazioni delle varie opzioni disponibili sul mercato. La società ha preferito non investire ulteriormente in questa operazione, concentrando le sue risorse su altri progetti e strategie future.

Ha deciso di non pareggiare l'ultima offerta presentata da Paramount Skydance, dopo mesi di trattative in cui sembrava in netto vantaggio Netflix ha deciso di non pareggiare l’offerta che la multinazionale statunitense Paramount Skydance ha presentato per acquistare Warner Bros. Discovery, che è una delle più grandi istituzioni del cinema statunitense e controlla canali e piattaforme come CNN e HBO, ma che è al contempo in crisi da tempo. Di fatto la piattaforma di streaming ha rinunciato così ad acquistare Warner Bros. Discovery, dopo che a dicembre aveva raggiunto un accordo da 83 miliardi di dollari giudicato favorevolmente dal consiglio d’amministrazione di Warner. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Netflix ha rinunciato a comprare Warner Bros.

Leggi anche: Paramount punta a comprare warner bros. sfidando netflix

Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner BrosLa notizia arriva direttamente dall'autorevole Bloomberg, il quale afferma che il colosso dello streaming non solo aveva in mente di acquisire...

NETFLIX COMPRA WARNER BROS.

Temi più discussi: Netflix rinuncia a Warner Bros, strada spianata per Paramount; Netflix ha rinunciato a comprare Warner Bros.; Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Paramount offre di più; Warner Bros: l'offerta di Paramount è 'superiore' e Netflix rinuncia alla fusione.

Netflix ha rinunciato a comprare Warner Bros.Ha deciso di non pareggiare l'ultima offerta presentata da Paramount Skydance, dopo mesi di trattative in cui sembrava in netto vantaggio ... ilpost.it

Netflix rinuncia a Warner Bros, strada spianata per ParamountLa decisione consegna la vittoria a Paramount nella scalata e rende ancora più potente l’impero di David Ellison ... repubblica.it

Paramount offre 111 miliardi e vince la gara per acquisire Warner Bros Discovery. Netflix non rilancia x.com

#Netflix ha deciso ufficialmente di non rilanciare la sua offerta per Warner Bros. Discovery (WBD), lasciando il campo libero a Paramount Skydance. Ecco i punti chiave per capire perché il mercato sta festeggiando la mossa di Netflix: 1. La "Guerra Fredda" - facebook.com facebook