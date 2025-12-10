Netflix l’indiscrezione | voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros

Secondo Bloomberg, Netflix avrebbe valutato l'acquisto di Disney, oltre a Fox e EA Games, come parte di una strategia di espansione. La notizia rivela le ambizioni del colosso dello streaming, che avrebbe cercato di consolidare la propria posizione attraverso importanti acquisizioni prima di concentrarsi su Warner Bros.

La notizia arriva direttamente dall'autorevole Bloomberg, il quale afferma che il colosso dello streaming non solo aveva in mente di acquisire Disney, ma anche Fox e EA Games Sembra che Netflix fosse alla ricerca di una grande acquisizione da un po' di tempo, dato che l'autorevole Bloomberg ha riportato che lo streamer aveva precedentemente considerato l'acquisto di Disney. Ciò avrebbe significato possedere Marvel, Star Wars e persino i parchi a tema e le navi da crociera della Casa di Topolino. Pur dovendo ancora affrontare la concorrenza della Paramount, Netflix sta andando avanti con l'acquisizione pianificata degli asset cinematografici e televisivi di Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it