Netflix l’indiscrezione | voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros
Secondo Bloomberg, Netflix avrebbe valutato l'acquisto di Disney, oltre a Fox e EA Games, come parte di una strategia di espansione. La notizia rivela le ambizioni del colosso dello streaming, che avrebbe cercato di consolidare la propria posizione attraverso importanti acquisizioni prima di concentrarsi su Warner Bros.
La notizia arriva direttamente dall'autorevole Bloomberg, il quale afferma che il colosso dello streaming non solo aveva in mente di acquisire Disney, ma anche Fox e EA Games Sembra che Netflix fosse alla ricerca di una grande acquisizione da un po' di tempo, dato che l'autorevole Bloomberg ha riportato che lo streamer aveva precedentemente considerato l'acquisto di Disney. Ciò avrebbe significato possedere Marvel, Star Wars e persino i parchi a tema e le navi da crociera della Casa di Topolino. Pur dovendo ancora affrontare la concorrenza della Paramount, Netflix sta andando avanti con l'acquisizione pianificata degli asset cinematografici e televisivi di Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Paramount sfida Netflix mettendo sul piatto 108 miliardi di dollari per l’intera Warner Bros. L’offerta ostile apre di fatto una battaglia che si preannuncia dura e sul cui esito potrebbe pesare anche il ruolo di Donald Trump. Dopo aver assistito alla scelta di Warne - facebook.com Vai su Facebook
Con l'offerta di acquisto ostile da parte di Paramount Skydance, le cose per l'accordo tra Netflix e Warner Bros. si complicano, anche perché Paramount Skydance si dice pronta a pagare circa 108 miliardi di dollari (contro gli 82.7, invece, di Netflix; la differenz Vai su X
