I negoziati sull’Ucraina sono momentaneamente in pausa, mentre i rappresentanti di Kiev e Washington si sono incontrati a Ginevra. La discussione si è concentrata principalmente su questioni finanziarie, lasciando temporaneamente da parte altri aspetti del conflitto. La riunione si è svolta tra le sessioni di dialogo con l’Iran, che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.

I negoziati sull’Ucraina prendono una pausa tecnica. A Ginevra, dove gli inviati di Kiev e Washington si sono incontrati tra le sessioni di trattative con l’Iran – vero protagonista della giornata – si è parlato di «sostegno economico» per la ricostruzione, che gli ucraini hanno ribattezzato «pacchetto per la prosperità», di scambio di prigionieri e di salme dei caduti, di agenda per i negoziati futuri. I quali, fa sapere a sera Volodymyr Zelensky, probabilmente si terranno di nuovo ad Abu Dhabi. Intanto ieri, stando a quando scrive su Telegram il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky, i corpi di mille soldati ucraini caduti sono stati restituiti a Kiev in cambio – per ora – delle salme di 35 soldati russi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Negoziati sull’Ucraina: per ora si parla di soldi

Negoziati sull’Ucraina in una nuova fase: d’ora in poi colloqui direttiInverno generale Dalla due giorni di Abu Dhabi non arriva la svolta, ma le parti la definiscono «costruttiva» e si riconvocano per il primo febbraio...

Il momento Travaglio e i negoziati sull'Ucraina | Accordi e Disaccordi

Temi più discussi: Cosa ci si può attendere dai negoziati di Ginevra tra Russia, Ucraina e Stati Uniti; Ucraina-Russia, colloqui al via in Svizzera. Mosca già li boccia: le news; Negoziati sull’Ucraina: per ora si parla di soldi; Ucraina: Ungheria blocca prestito Ue da 90 miliardi. Zelensky: Non stiamo perdendo la guerra.

Ucraina Russia, raid nella notte su Kiev. Colloqui Ucraina-Usa a Ginevra. LIVEMosca ha affermato di non avere scadenze per arrivare alla pace, nel giorno in cui a Ginevra sono iniziati nuovi contatti tra delegazioni ucraina e statunitense in vista di una possibile ripresa dei ... tg24.sky.it

In Svizzera via all'incontro Umerov-Usa. Attacco sull'Ucraina con '420 droni e 39 missili'La guerra intanto non si ferma: un attacco aereo è stato lanciato nella notte su Kiev da parte delle forze armate russe. Missili balistici e droni sono segnalati sopra la città e sono state udite ... ansa.it

Regno Unito e Stati Uniti hanno ripreso i negoziati sull'accordo tecnologico interrotti per via delle pressioni commerciali di Trump. I due paesi si stanno concentrando sull'energia nucleare, ma l'intesa riguarda AI e il computing quantistico. x.com

A poche ore dalla ripresa dei negoziati in Svizzera sull'#Ucraina, la Russia lancia un massiccio attacco su Kiev. Udite diverse esplosioni. Colpite anche le aree di Kharkiv e Zaporizhzhia. Nel video i blindati inviati dalla Lettonia in aiuto all'esercito ucraino facebook