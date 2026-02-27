Napoli c’è e si sente a Sanremo il direttore d’orchestra Francesco D’Alessio commenta il risultato di Ida e Aka 7even

Il direttore d’orchestra Francesco D’Alessio ha commentato il risultato di Ida e Aka 7even a Sanremo, sottolineando la presenza di Napoli sul palco del festival. L’intervista si è svolta tramite videochiamata, durante la quale D’Alessio ha espresso la sua opinione sul ruolo della città nel contesto della manifestazione. La conversazione si è concentrata sulle performance dei due artisti e sulla loro rilevanza per Napoli.

Abbiamo incontrato Francesco D’Alessio, direttore d’orchestra e produttore discografico in videochiamata da Sanremo. Quest’anno dirige gli orchestrali nel brano di LDA e Aka 7Even a Sanremo, canzone arrivata tra i primi cinque nella seconda serata. Non è la prima volta per il maestro D’Alessio, due anni fa ha diretto il brano in gara di Geolier vincendo la serata delle cover. Il maestro è proiettato alla serata di venerdì dove annuncia un grande spettacolo. Il cognome non lascia spazio ad immaginazione, la musica è una questione di DNA. Francesco è il nipote di Gigi e il cugino di Lda. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Sanremo 2026, Francesco D'Alessio con LDA e AKA 7even in diretta con Il Mattino: «Io tifo Napoli, la nostra città sta facendo una bella figura»Tanta Napoli, e della più orgogliosa, questa mattina con il direttore d'orchestra Francesco D'Alessio e il duo formato da LDA e AKA 7even alla live...

LDA a Sanremo 2026 con Poesie clandestine con AKA 7even: il padre Gigi d'Alessio e la carrieraPer il suo secondo Festival di Sanremo, il cantautore e rapper LDA, tra i Campioni in gara alla 76ª edizione della kermesse canora, ha deciso di...

