Sanremo 2026 Francesco D' Alessio con LDA e AKA 7even in diretta con Il Mattino | Io tifo Napoli la nostra città sta facendo una bella figura

Stamattina, durante una trasmissione in diretta de Il Mattino, il direttore d'orchestra Francesco D'Alessio e i cantanti LDA e AKA 7even hanno parlato di Napoli, esprimendo il proprio sostegno alla squadra di calcio e commentando positivamente le prestazioni della città. I tre hanno condiviso il loro entusiasmo per i risultati sportivi e per l’immagine di Napoli, sottolineando la loro vicinanza e orgoglio verso la città partenopea.

Tanta Napoli, e della più orgogliosa, questa mattina con il direttore d'orchestra Francesco D'Alessio e il duo formato da LDA e AKA 7even alla live de Il Mattino, un terzetto di “scugnizzi” ancora euforico dal successo nella terza serata del Festival di Sanremo. «I ragazzi sono stati molto felici della Top Five, sono corsi nella mia camera a svegliarmi per fare una diretta ma non ci credevano neanche loro», racconta visibilmente entusiasta il direttore D'Alessio, nipote di uno dei campioni della musica napoletana Gigi D'Alessio, «Se lo meritano, hanno lavorato tanto, anche la performance è stata perfetta e sono stati i migliori a cantare, secondo me». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

