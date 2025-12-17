Napoli Explosion la mostra di Mario Amura al Real Albergo dei Poveri

Napoli Explosion di Mario Amura al Real Albergo dei Poveri cattura l'essenza di un rito collettivo, trasformando il Capodanno in un'esperienza visiva e culturale unica. Un'esposizione che celebra la vitalità e l'anima di una città in continuo fermento, invitando a scoprire le radici profonde di un'identità condivisa. Un'occasione imperdibile per immergersi nella storia e nelle emozioni di Napoli, tra arte e tradizione.

A Napoli il Capodanno non è una semplice notte di festa: è un rito collettivo, un gesto identitario che coinvolge l'intera città. Allo scoccare della mezzanotte, i quartieri, le colline, il mare e il Vesuvio diventano un unico palcoscenico luminoso. Migliaia di fuochi d'artificio, accesi.

