Muove 242 navi al giorno | la strana mossa di Xi nel Mar Cinese Meridionale

Ogni giorno, nel Mar Cinese Meridionale, vengono movimentate circa 242 navi cinesi, una cifra che suscita attenzione. La presenza navale si intensifica in modo notevole rispetto agli anni precedenti, segnando un cambiamento nelle attività militari e di sorveglianza nella regione. Questa situazione sta attirando l’interesse di analisti e osservatori, che monitorano attentamente gli sviluppi e le implicazioni di questa crescente presenza marittima.

Nel 2025 il Mar Cinese Meridionale ha visto crescere una presenza navale cinese senza precedenti. Secondo un rapporto dell’Asia Maritime Transparency Initiative, infatti, la cosiddetta “milizia marittima cinese” ha mantenuto una media di 241 navi operative ogni giorno nelle acque contese, il livello più alto mai registrato dal think tank in questione. La flotta comprende sia unità paramilitari addestrate sia pescherecci statalizzati che operano quasi continuamente nelle acque delle Isole Spratly. I principali punti di concentrazione coincidono con Mischief Reef e Whitsun Reef, atolli strategici contesi da Filippine, Vietnam e Cina, dove le imbarcazioni hanno mostrato una presenza costante lungo tutto l’anno, con picchi stagionali dopo il Capodanno lunare e durante i mesi di giugno e novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

