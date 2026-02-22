LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | si parte alle 4.00 Bagnaia e Bezzecchi sfidano i Marquez

Durante i test a Buriram, le temperature elevate e le condizioni della pista hanno influenzato le prestazioni dei piloti. Bagnaia e Bezzchi affrontano le sfide più dure, cercando di migliorare i tempi mentre i Marquez spingono al massimo. La sessione si è aperta alle 4:00 con un ritmo intenso, e i piloti si concentrano sul perfezionamento delle strategie di gara. La competizione si fa sempre più agguerrita tra i protagonisti della MotoGP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.05 Anche oggi subito partenza a razzo per tutti. Marco Bezzecchi inizia con un 1:28.952 con 69 millesimi su Acosta e 75 su Pecco Bagnaia 04.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA IL DAY-2 DEI TEST DI BURIRAM!!!! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata dei test di Buriram (Thailandia) in vista del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato thailandese ci attende un turno di 8 ore di grande importanza che ci permetterà di capire se, quanto visto ieri, sarà confermato o meno, con team e piloti già proiettati verso l’esordio stagionale che arriverà nel corso del prossimo weekend sempre a Buriram. 🔗 Leggi su Oasport.it

I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto

I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto10:32 - Bandiera rossa: lo staff sta controllando l'air fence alla prima curva. 10:18 - Alex Marquez, vice campione del mondo 2025 e reduce dal miglior crono nei precedenti test di Sepang, si prende ... motogp.com

[MotoGP] il Day 1 dei test di Buriram é dei fratelli Marquez! Alex con la Ducati GP26 del team Gresini è il più veloce di giornata confermando il suo eccellente stato di forma (era stato il più veloce anche nei recenti test di Sepang). Il vicecampione del mondo ha - facebook.com facebook

Jorge Martin fiducioso dopo il suo ritorno in pista: nei test MotoGP di Buriram è 13° con grandi margini di miglioramento. @corsedimoto x.com