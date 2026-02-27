Tre sindache annunciano un’azione comune per affrontare le conseguenze di una recente classificazione montana, coinvolgendo anche altri Comuni esclusi dalla normativa. La collaborazione tra i diversi amministratori mira a trovare soluzioni condivise e rispondere alle problematiche sollevate, dando vita a un fronte unito in questa fase di confronto. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso di tutela degli interessi locali.

Tre sindache all’attacco. Tania Bocchini di Sogliano al Rubicone e Sara Bartolini di Roncofreddo annunciano l’avvio di un’azione coordinata con altri Comuni esclusi dalla legge della nuova classificazione montana, promossa insieme a Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno. "L’Unione Rubicone e Mare tiene insieme montagna, collina, pianura e costa, costruendo nel tempo un equilibrio fondato anche sulla solidarietà tra enti – spuiega Tania Bocchini – La nuova classificazione rischia di spezzare questo equilibrio. Non possiamo chiedere alle Unioni di farsi carico da sole delle conseguenze di una scelta nazionale che esclude territori storicamente montani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montagna, la battaglia delle sindache

Lara Magoni: “In Europa la mia battaglia perché la montagna diventi protagonista delle politiche economiche”“A livello europeo sono molti i temi che porto avanti, ma sicuramente uno lo porto nel cuore.

Le giovani sindache: "Condividere la fatica e non temere giudizi"Sindaca e mamma: Laura Ferrari e Nilde Moretti, distanti geograficamente e politicamente (centrodestra la prima cittadina di Lentate, centrosinistra...

COSA NOSTRA EP.2 - Mafia, Fascismo e Americani | La Storia Segreta di Giuliano (Docufilm)

Temi più discussi: Montagna, la battaglia delle sindache; Montagna, giovani e futuro: l’Alpago porta la sua battaglia a Bruxelles; Montagna marchigiana, la battaglia di Uncem: Ora reintegro totale dei 18 Comuni esclusi; Comuni montani, è battaglia: Il governo non si ferma.

Lara Magoni: In Europa la mia battaglia perché la montagna diventi protagonista delle politiche economicheLara Magoni, europarlamentare di Fratelli d'Italia: Se ce la farò sarà un successo per me, ma soprattutto per la nostra provincia ... bergamonews.it

Montagna, la battaglia di Uncem: Ora reintegro totale dei 18 Comuni esclusiRoma, 19 feb. (askanews) – La questione era stata sollevata per prima da UNCEM Marche, nero su bianco, già il 6 novembre 2025. Una lettera formale al Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderol ... askanews.it

La battaglia continua: "L'impianto a fune presenta gli stessi problemi, la montagna ha partorito una pantegana" - facebook.com facebook