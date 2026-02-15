Lara Magoni | In Europa la mia battaglia perché la montagna diventi protagonista delle politiche economiche
Lara Magoni ha incontrato Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, per consegnargli un documento che mira a portare la montagna al centro delle politiche economiche dell’Unione. La sua battaglia nasce dall’esigenza di valorizzare le aree montane, spesso trascurate nelle decisioni finanziarie europee. Durante il colloquio, ha spiegato come la sua proposta potrebbe contribuire a sostenere le economie locali e a migliorare le infrastrutture nelle zone montuose. Magoni si impegna a portare avanti questa causa, convinta che le montagne possano diventare un motore di sviluppo anche a livello europeo.
“A livello europeo sono molti i temi che porto avanti, ma sicuramente uno lo porto nel cuore. Ho avuto recentemente un incontro Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, al quale ho consegnato un documento affinché possa essere inserito nel prossimo QFP, quadro finanziario pluriennale, per far sì che la montagna diventi protagonista anche delle politiche economiche europee”. Lo afferma Lara Magoni, europarlamentare di Fratelli d’Italia, che aggiunge: “Se ce la farò sarà un successo per me, ma soprattutto per la nostra provincia di Bergamo, che per il 60% del suo territorio è montano”.🔗 Leggi su Bergamonews.it
