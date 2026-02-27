Minori terrorizzano il centro di Gallipoli vicino Lecce 50enne rapinata con pistola nella sua abitazione

Nel centro di Gallipoli, vicino a Lecce, alcuni minori hanno minacciato e terrorizzato le persone, mentre una donna cinese è stata vittima di una rapina con pistola nella propria abitazione. Un minorenne è stato arrestato, mentre altri due giovani sono stati denunciati per aver commesso una rapina a mano armata ai danni della donna.

Un arresto e due denunce, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un minore accusato di rapina a mano armata in concorso. L’episodio si è verificato nella serata di ieri nel centro di Gallipoli, dove una donna cinese di 50 anni è stata aggredita nel proprio appartamento da tre giovani, uno dei quali armato di pistola. Rapina a mano armata a Gallipoli Le indagini e l'identificazione dei responsabili Gli altri complici e le misure adottate Rapina a mano armata a Gallipoli L’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli della Questura di Lecce è stato richiesto a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Minori terrorizzano il centro di Gallipoli vicino Lecce, 50enne rapinata con pistola nella sua abitazione Leggi anche: Trovato senza vita nella sua abitazione: accanto al corpo una pistola Danneggia le auto con una pistola irregolare a Vittoria vicino Ragusa, arrestato 50enneUn arresto per detenzione illegale di arma, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vittoria (Ragusa), dove un uomo di 50 anni è... Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Minori terrorizzano il centro di Gallipoli vicino Lecce, 50enne rapinata con pistola nella sua abitazioneMinore arrestato e due giovani denunciati per rapina a mano armata ai danni di una donna cinese nel centro di Gallipoli. virgilio.it Tre minori terrorizzano i loro coetanei con minacce a scopo di rapina a Treviso, i provvedimenti del QuestoreTre minori ammoniti per bullismo dopo due rapine a coetanei a Montebelluna: coinvolte famiglie e percorso rieducativo. virgilio.it