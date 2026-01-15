Tour de France 2027 svelato il percorso | partenza in Gran Bretagna

Il Tour de France 2027 si avvicina, e gli organizzatori hanno annunciato in anticipo il percorso, con la partenza prevista in Gran Bretagna il 2 luglio. Questa decisione segna l’inizio di una nuova edizione, già attesa dagli appassionati di ciclismo. Nonostante l’edizione 2026 sia ancora in fase di svolgimento, l’anticipazione del percorso permette di conoscere fin da ora alcune delle tappe principali del prossimo grande evento.

Il Tour de France guarda già al futuro. Con l'edizione 2026 ancora tutta da vivere, gli organizzatori hanno ufficializzato in anticipo uno dei punti chiave del 2027: la Grand Départ, che venerdì 2 luglio scatterà dalla Gran Bretagna. Tour 2027: tre tappe sul suolo britannico Per la 28ª volta nella sua storia, la corsa a

TOUR DE FRANCE 2027. TUTTI A BORDO DEL CARDIFF EXPRESS... - 4 luglio), il Grand Départ Gran Bretagna del Tour de France 2027 visiterà Scozia, Inghilterra e Galles in sole tre tappe. tuttobiciweb.it

TOUR DE FRANCE FEMMES 2027. SULLE TRACCE DELLE PIONIERE - Nel 2027, il gruppo del Tour de France Femmes avec Zwift attraverserà il mare, una prima nella sua storia, per gareggiare in tre tappe in Inghilterra, un mese ... tuttobiciweb.it

