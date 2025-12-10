Meteo | alta pressione e caldo anomalo sull’Italia

Lunedì 8 dicembre, l’Italia gode di un clima stabile grazie all’alta pressione, con cieli poco nuvolosi e temperature elevate per la stagione. La giornata si presenta all’insegna del tempo soleggiato e senza neve, offrendo condizioni favorevoli su gran parte del territorio. Un quadro meteorologico che si inserisce in un contesto di caldo anomalo per il periodo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di oggi, lunedì 8 dicembre, si apre con cieli poco nuvolosi, assenza di neve e condizioni stabili su gran parte del Paese. L’Italia continua a essere interessata da una fase di caldo anomalo, spinta da un robusto campo di alta pressione che blocca l’arrivo di aria fredda. Le temperature sono in aumento, soprattutto al Centro e al Sud, e questa tendenza potrebbe durare più del previsto. Uno scenario meteo fuori stagione. Secondo l’esperto Federico Brescia di iLMeteo.it, ci stiamo dirigendo verso una nuova fase più mite, con l’anticiclone destinato a dominare non solo sull’Italia ma anche su buona parte del continente europeo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo: alta pressione e caldo anomalo sull’Italia

Immacolata con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in lieve aumento - Zazoom Social News

Verso l’estate di San Martino in Toscana | sole e clima mite - Zazoom Social News

Meteo, la prossima settimana tempo stabile e caldo anomalo: la tendenza - Alta pressione protagonista per tutta la prossima settimana con temperature sopra la norma e ampia escursione termica. Riporta meteo.it

Meteo, quanto dureranno bel tempo e caldo sull’Italia: “Il freddo invernale si farà ancora attendere” - L'alta pressione continuerà a far sentire i propri effetti con tempo sereno e temperature sopra la media ... Come scrive fanpage.it

Oggi un campo di alta pressione dominerà la situazione meteo sull’arco alpino Su tutto il territorio prevarrà il sole con cielo per lo più sereno. Alcuni banchi di nebbia potranno persistere in Val Pusteria. Temperature minime negative in molte località, massime Vai su X

Meteo: alta pressione senza fine, allarme polveri sottili. Parla il meteorologo Lorenzo Tedici Vai su Facebook