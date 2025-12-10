Meteo | alta pressione e caldo anomalo sull’Italia

Lunedì 8 dicembre, l’Italia gode di un clima stabile grazie all’alta pressione, con cieli poco nuvolosi e temperature elevate per la stagione. La giornata si presenta all’insegna del tempo soleggiato e senza neve, offrendo condizioni favorevoli su gran parte del territorio. Un quadro meteorologico che si inserisce in un contesto di caldo anomalo per il periodo.

La giornata di oggi, lunedì 8 dicembre, si apre con cieli poco nuvolosi, assenza di neve e condizioni stabili su gran parte del Paese. L'Italia continua a essere interessata da una fase di caldo anomalo, spinta da un robusto campo di alta pressione che blocca l'arrivo di aria fredda. Le temperature sono in aumento, soprattutto al Centro e al Sud, e questa tendenza potrebbe durare più del previsto. Uno scenario meteo fuori stagione. Secondo l'esperto Federico Brescia di iLMeteo.it, ci stiamo dirigendo verso una nuova fase più mite, con l'anticiclone destinato a dominare non solo sull'Italia ma anche su buona parte del continente europeo.

