L'81ª anniversario dell'eccidio di Sabbiuno viene commemorato sulle colline bolognesi, nel sito teatro di uno dei crimini più atroci del nazifascismo. La cerimonia odierna sottolinea l'importanza di preservare la memoria di quegli eventi, riconoscendo la responsabilità collettiva nel ricordare e onorare le vittime di quella drammatica pagina della storia.

Sulle colline bolognesi, nel luogo che 81 anni fa fu teatro di uno dei crimini più efferati del nazifascismo, si è svolta oggi, 14 dicembre, la commemorazione per l’eccidio di Sabbiuno. Al Sacrario, l’assessora regionale all’ambiente, Irene Priolo, ha parlato di uno "dei crimini più atroci. Bolognatoday.it

81 anni dopo l'eccidio: Sabbiuno: "La memoria è una responsabilità collettiva” - Dalle fucilazioni del dicembre '44 alla Legge regionale per la Memoria, come patrimonio civile per le nuove generazioni ... bolognatoday.it