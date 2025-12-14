81 anni dopo l' eccidio | Sabbiuno | La memoria è una responsabilità collettiva
L'81ª anniversario dell'eccidio di Sabbiuno viene commemorato sulle colline bolognesi, nel sito teatro di uno dei crimini più atroci del nazifascismo. La cerimonia odierna sottolinea l'importanza di preservare la memoria di quegli eventi, riconoscendo la responsabilità collettiva nel ricordare e onorare le vittime di quella drammatica pagina della storia.
Sulle colline bolognesi, nel luogo che 81 anni fa fu teatro di uno dei crimini più efferati del nazifascismo, si è svolta oggi, 14 dicembre, la commemorazione per l’eccidio di Sabbiuno. Al Sacrario, l’assessora regionale all’ambiente, Irene Priolo, ha parlato di uno "dei crimini più atroci. Bolognatoday.it
81 anni dopo l'eccidio: Sabbiuno: "La memoria è una responsabilità collettiva” - Dalle fucilazioni del dicembre '44 alla Legge regionale per la Memoria, come patrimonio civile per le nuove generazioni ... bolognatoday.it
Eccidio della Valle del But, dopo 81 anni stabilito il risarcimento: «2,8 milioni per i familiari di 14 delle 52 vittime» - Il Tribunale di Trieste ha stabilito il risarcimento per i parenti delle vittime di una delle più cruente stragi nazifasciste: nel luglio del 1944 52 persone vennero massacrate per rappresaglia e terr ... corriere.it
