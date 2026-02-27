Meloni accusata di truccare le prossime elezioni | il blitz della destra sulla legge elettorale finisce sul Telegraph

La leader del governo italiano è stata accusata di aver cercato di alterare i risultati delle prossime elezioni attraverso una riforma elettorale approvata dalla coalizione di maggioranza. La notizia è stata riportata dal Telegraph, evidenziando il coinvolgimento diretto della coalizione di governo in questa controversia. La riforma è al centro di discussioni e polemiche tra le opposizioni.

Giorgia Meloni “è stata accusata di aver tentato di truccare le prossime elezioni italiane dopo che la coalizione di governo ha approvato una controversa riforma elettorale“. Inizia così l’articolo del Telegraph che parla dell’accordo raggiunto dal centrodestra sulla nuova legge elettorale. Il blitz notturno della maggioranza che punta a un nuovo sistema proporzionale con un corposo premio di maggioranza finisce così anche sulle pagine del noto quotidiano del Regno Unito. Il Telegraph riporta anche le critiche dei partiti di opposizione che definiscono “autoritaria” questo testo, deciso a porte chiuse e senza confronto con le altre forze politiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Meloni accusata di truccare le prossime elezioni”: il blitz della destra sulla legge elettorale finisce sul Telegraph Leggi anche: La destra si incarta sulla legge elettorale. E il Colle osserva La furia dei giornali della destra contro il generale Vannacci e la soluzione per blindare Meloni: cambiare la legge elettorale"Utile idiota della sinistra", "come Soumahoro", "cifra umana inesistente", "traditore", "ingrato": l'addio alla Lega del generale Vannacci visto dai... Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Discussioni sull' argomento L'Italia dovrà risarcire SeaWatch con 76mila euro, l'ira di Meloni: Assurdo | La scelta: scendere in campo contro verdetti politici; Congedi paritari, commissione Bilancio boccia pdl. Schlein a Meloni: Fermati e discutiamo; Omicidio di Lione, scontro Macron-Meloni. Palazzo Chigi: stupore. Meloni dice che sulla sicurezza serve un approccio più duro e accusa ancora la magistraturaIl decreto sicurezza approvato oggi in Consiglio dei ministri sarebbe solo un tassello di una strategia più ampia. Ospite di Dritto e Rovescio su Rete4, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ... fanpage.it Bonelli accusa Trump e Meloni di essere “complottisti” Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra interviene nel dibattito politico accusando la destra di portare avanti una strategia di delegittimazione della magistratura attraverso campagne di discredito e dich - facebook.com facebook