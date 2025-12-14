Lunedì di Castello a Castel Sant’Angelo | visita speciale a soli 5 euro
Il Castel Sant’Angelo apre eccezionalmente il lunedì pomeriggio, offrendo un’opportunità unica di visita a soli 5 euro. Fino al 29 dicembre 2025, il monumento storico rimane aperto dalle 14:00 alle 20:00, consentendo ai visitatori di scoprire le sue meraviglie in un orario insolito e speciale.
Fino al 29 dicembre 2025, il maestoso Castel Sant’Angelo apre eccezionalmente le sue porte anche il lunedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00 ). Con un biglietto speciale al costo di soli 5 euro, i visitatori potranno esplorare il celebre monumento in un momento insolito della settimana, approfittando di un’atmosfera più tranquilla, intima e suggestiva. Dalle antiche prigioni ai panorami mozzafiato sulla città eterna, ogni angolo del Castello regala scorci unici e racconti affascinanti, perfetti per chi desidera vivere Roma da una prospettiva diversa. Biglietti: acquistabili esclusivamente in biglietteria. Funweek.it
