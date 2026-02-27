Materazzi alla Juve? No non è Marco ma il nipote Gianfilippo Tutti i dettagli della clamorosa operazione

Gianfilippo Materazzi, nipote di Marco, è finito nel mirino della Juventus per rinforzare la squadra Primavera. La trattativa riguarda un possibile trasferimento e sono stati discussi i dettagli dell’operazione tra le parti coinvolte. La società bianconera ha mostrato interesse per il giovane calciatore senza ancora annunciare ufficialmente l’accordo. La situazione resta in fase di definizione.

Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate Kostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Tutti i dettagli Celik alla Juventus, la società bianconera continua a monitorare la situazione. Le ultimissime novità sul futuro del turco Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Materazzi alla Juve? No, non è Marco, ma il nipote Gianfilippo. Tutti i dettagli della clamorosa operazione Calciomercato Juve: clamorosa doppia operazione Frattesi-Khephren Thuram con l’Inter? Valutazioni e tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: clamorosa doppia operazione Frattesi-Khephren Thuram con l’Inter? Valutazioni e tutti i dettagli sulla... En-Nesyri alla Juve, ecco quale sarà il suo impatto a bilancio. Tutti i dettagli e le cifre dell’operazione di mercatoPinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: il comunicato ufficiale e i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Argomenti discussi: Materazzi dopo Buffon, giovani talenti in fuga dall’Italia: il nipote di Marco accetta la convocazione della Serbia; Viviano su Inter-Juve: In nazionale c'è chi si è giocato le partite... Se Bastoni avesse simulato con l'Italia sarebbe un eroe.