Marzo al Teatro Duse dal dramma Mephisto alla commedia Contrazioni pericolose

A marzo, il Teatro Duse di Bologna presenta un cartellone che spazia tra grandi produzioni di prosa, spettacoli di danza internazionale e concerti di musica d’autore. Tra gli appuntamenti in programma ci sono il dramma “Mephisto” e la commedia “Contrazioni pericolose”, offrendo al pubblico un’ampia varietà di generi e interpretazioni. La stagione 20252026 si conferma così ricca di proposte artistiche.

Con un cartellone che fa dialogare grande prosa, danza internazionale e musica d'autore, prosegue a marzo la Stagione 20252026 del Teatro Duse di Bologna. Un mese che vedrà alternarsi sul palco titoli immortali della letteratura e spettacoli della drammaturgia contemporanea, spaziando dalla commedia brillante al teatro civile, dal dramma alla danza internazionale. Tutti i biglietti sono già disponibili sul sito teatroduse.it Il mese si apre con l'ultima replica Otello (fino al 1° marzo), per la regia di Giorgio Pasotti sul palco anche nei panni di Iago. In scena una rilettura del classico shakespeariano con la drammaturgia di Dacia Maraini. Nel ruolo del Moro di Venezia c'è Giacomo Giorgio, volto noto di Mare fuori, in un lavoro che indaga la tragica attualità della violenza e della gelosia.