Tra commedia dramma e farsa | è la stagione del teatro Sentino

Il Teatro del Sentino apre la sua 17esima stagione di prosa, offrendo un ricco programma tra commedie, drammi e farsa. La stagione vede la partecipazione di artisti di rilievo del panorama teatrale italiano, tra cui Massimo Dapporto, Vanessa Gravina, Biagio Izzo, Gioele Dix, Rosita Celentano e Tiziana Foschi, promettendo un cartellone vario e coinvolgente.

Il Teatro del Sentino alza il sipario sulla sua 17esima stagione di prosa che ospita artisti di primo piano del panorama teatrale italiano: da Massimo Dapporto a Vanessa Gravina, da Biagio Izzo a Gioele Dix, da Rosita Celentano a Tiziana Foschi. La stagione spazia tra farsa, commedia e dramma, affrontando temi attuali come le relazioni umane, la violenza sulle donne e l' illegalità. La stagione, organizzata dal Comune in collaborazione con la Proloco, si apre venerdì prossimo (ore 21) con L'illusione coniugale, del drammaturgo Éric Assous. Sul palco un intrigante spettacolo che affronta le problematiche del rapporto di coppia.

