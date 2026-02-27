Mantova-Carrarese domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 17:15 si gioca la partita di Serie B tra Mantova e Carrarese, che si sfidano allo stadio Danilo Martelli. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. I tifosi attendono questa sfida tra le due squadre, con pronostici già disponibili per gli esperti del settore.

Nel programma della prossima giornata di Serie B va in scena anche il confronto tra Mantova e Carrarese, che si affrontano domenica pomeriggio al Danilo Martelli. I padroni di casa del Mantova sono al momento in piena zona playout con 26 punti, ma reduce da una preziosa vittoria in casa contro la Sampdoria per 2-1.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Temi più discussi: SERIE BKT - DESIGNAZIONI 27A GIORNATA; Carrarese, gli azzurri entrano nel mese clou: le tappe della volata finale; Mantova-Sampdoria 2-1, ancora Bragantini per il vantaggio biancorosso; Calcio, le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia.

Calcio serie B – Mantova e Carrarese: una sfida agli antipodi Rivoluzione da una parte, continuità dall’altraMantova Domenica al Martelli (ore 17.15) il Mantova affronterà la Carrarese nell’ennesimo scontro salvezza. La classifica sorride agli apuani, decimi e ... vocedimantova.it

Carrarese a Mantova per chiudere il discorso salvezza in Serie BLa Carrarese affronta il Mantova per assicurarsi la salvezza in Serie B con una giornata d'anticipo. A Mantova per chiudere il discorso salvezza con una giornata d’anticipo. E’ questo l’obiettivo ... lanazione.it

