Malika Ayane si esibisce a Sanremo | Santamaria ha ispirato il mio spettacolo

Malika Ayane si è esibita al Festival di Sanremo in un duetto con Claudio Santamaria. La cantante ha spiegato che Santamaria le ha ispirato il suo spettacolo e ha deciso di portarlo in scena proprio per lui. La performance ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, confermando la sua presenza tra i protagonisti di questa edizione.

Malika Ayane ha partecipato al Festival di Sanremo in duetto con Claudio Santamaria, scelto per il suo talento musicale e per l’ispirazione che ha rappresentato nel suo spettacolo. La cantante, tra i trenta big del Festival, ha portato sul palco del Teatro Brancaccio a Roma l’esperienza del Rainbow Awards, evento dedicato ai diritti LGBTQ+ e all’inclusione. Questo momento, in cui si è svolta la serata di premiazione, ha visto la presenza di numerose personalità del mondo della musica, della politica e dell’attivismo. Tra queste, Malika Ayane, insieme ad Andrea Delogu e Nikita Perotti, vincitori dell’edizione precedente di *Ballando con le Stelle*, alla quale è stata dedicata una coreografia speciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

