Malika Ayane si è esibita al Festival di Sanremo in un duetto con Claudio Santamaria. La cantante ha spiegato che Santamaria le ha ispirato il suo spettacolo e ha deciso di portarlo in scena proprio per lui. La performance ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, confermando la sua presenza tra i protagonisti di questa edizione.

Malika Ayane ha partecipato al Festival di Sanremo in duetto con Claudio Santamaria, scelto per il suo talento musicale e per l’ispirazione che ha rappresentato nel suo spettacolo. La cantante, tra i trenta big del Festival, ha portato sul palco del Teatro Brancaccio a Roma l’esperienza del Rainbow Awards, evento dedicato ai diritti LGBTQ+ e all’inclusione. Questo momento, in cui si è svolta la serata di premiazione, ha visto la presenza di numerose personalità del mondo della musica, della politica e dell’attivismo. Tra queste, Malika Ayane, insieme ad Andrea Delogu e Nikita Perotti, vincitori dell’edizione precedente di *Ballando con le Stelle*, alla quale è stata dedicata una coreografia speciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malika Ayane si esibisce a Sanremo: “Santamaria ha ispirato il mio spettacolo

Approfondimenti su Malika Ayane Sanremo

Malika Ayane torna a sfidarsi sul palco di Sanremo nel 2026 con il brano

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Malika Ayane Sanremo

Argomenti discussi: Dietro le quinte di Sanremo 2026: da Edwyn Roberts a Davide Petrella, ecco chi firma le canzoni del Festival; Sanremo 2026, i cantanti e le canzoni. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Duetti a Sanremo, da Fagnani a Las Ketchup, Grignani e Tony Pitony, ecco le coppie e le cover; Sanremo 2026, Carlo Conti tutti i duetti: da Belen Rodriguez e Francesca Fagnani al fenomeno Tony Pitony.

Malika Ayane canta con la sua voce naturale Caro cantante la voce naturale non esiste e semmai esistesse devi comunque scoprirla e soprattutto saperla riconoscere. Se vuoi migliorare davvero e sbloccare finalmente la tua voce smetti di pensare a questi s - facebook.com facebook

Sogna ancora sogna di quel che vuoi Ferma l'istante in cui il giorno ti colorerà. Malika Ayane #NatiOggi #RaccontodellaSera Pablo Picasso x.com