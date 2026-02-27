Mai sanzioni solo encomi Quella lode per l’operazione sulla cassaforte dei pusher

In un'operazione recente, sono stati riconosciuti esclusivamente meriti e nessuna sanzione. Il focus si concentra sulla trasparenza e sulla correttezza dimostrata nel lavoro svolto. La persona coinvolta sottolinea di aver mantenuto sempre un comportamento onesto e di aver ricevuto riconoscimenti ufficiali nel corso degli anni, senza mai incorrere in provvedimenti disciplinari.

"Mi scuso con i miei colleghi tutti, ma posso garantire che nella vita sono stato sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e lodi ricevuti negli anni, assenza di alcun tipo di sanzioni disciplinari e stima dei colleghi delle Volanti, del commissariato Mecenate e non solo". Così ieri Carmelo Cinturrino ha rivendicato la sua correttezza con la divisa addosso, in una lettera scritta in carcere e affidata al suo legale Piero Porciani. Una lettera in cui ha ribadito di aver sparato "per paura" ad Abderrahim Zack Mansouri e affermato che "quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto". In servizio dal 2010 all’ombra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

