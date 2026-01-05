Occhi su Gaza diario di bordo #117

Occhi su Gaza, diario di bordo #117 Negli ultimi tempi, la guerra a Gaza sembra essersi normalizzata, con episodi di violenza che si susseguono senza più suscitare grande attenzione. I colpi e le perdite si ripetono con una certa regolarità, creando una situazione difficile da definire, ma ormai quasi invisibile ai media. Questa analisi cerca di offrire uno sguardo obiettivo sulla realtà quotidiana di un’area segnata da conflitto persistente.

A Gaza la guerra ha smesso di chiedere attenzione. È questo il salto compiuto nelle ultime ore. I colpi continuano, i morti arrivano a piccoli gruppi, abbastanza radi da non fare titolo, abbastanza regolari da costruire una normalità. A Khan Younis tre palestinesi uccisi in episodi separati, un quindicenne e un pescatore. Non “raid”, non “offensiva”: episodi. La tregua funziona così, non ferma la violenza, la spezzetta fino a renderla digeribile. Il mare è il luogo perfetto per questo nuovo equilibrio. Non è città, non è confine, non è campo profughi. È una zona grigia dove tutto può accadere senza dover essere spiegato troppo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Leggi anche: Occhi su Gaza, diario di bordo #42 Leggi anche: Occhi su Gaza, diario di bordo #44 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Una barca calabrese e la testimonianza a bordo della Flotilla: a Reggio si conclude l’evento “Natale a Gaza” - “Rotta verso Gaza: Diario di bordo”, con questo evento si chiude domenica 3 gennaio 2026 alle 18, presso la Galleria di palazzo San Giorgio, l’iniziativa “Natale a Gaza – Una candela nell’oscurità”. strettoweb.com

