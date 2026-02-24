A Bologna l' albero ha sempre ragione La battaglia di MuBasta contro un Museo dei bambini

A Bologna, un gruppo locale si oppone alla costruzione di un museo dedicato ai bambini perché, per realizzarlo, è necessario abbattere alcuni alberi. La protesta si chiama Mu.Basta e rappresenta una delle recenti iniziative contro progetti urbanistici che prevedono interventi sul verde pubblico. La disputa riguarda principalmente la decisione di eliminare alcune piante per far spazio alla struttura.

Le aree verdi in città sono utili contro il caldo. Ma il progetto del comune di Bologna non funziona Da FdI a Verdi e antagonisti, tutti insieme contro Lepore. A Bologna il cortocircuito è green Il nimby ha un nuovo obiettivo: un museo dei bambini. Il motivo dell'opposizione? Per costruirlo bisogna sradicare qualche albero. Pazienza se poi ne verranno ripiantati dieci volte tanti. La "natura" non si tocca. Ieri nel quartiere Pilastro di Bologna la scena era questa: forze dell'ordine da una parte, il comitato Mu.Basta dall'altra. E la giornata si è conclusa con l'abbbattimento di quattro platani, tra camionette della polizia, digos e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Protesta contro il museo dei Bambini al Pilastro, attivista su un alberoBologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere,...

