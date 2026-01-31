Rai in lutto addio a una voce storica | l’annuncio dei colleghi

La Rai piange la perdita di una voce storica. I colleghi hanno annunciato la scomparsa di un volto che ha fatto la storia della radio e della televisione italiane. La notizia si è diffusa rapidamente tra chi aveva seguito le sue trasmissioni nel corso degli anni, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Il mondo della cultura italiana si è fermato nelle ultime ore, colpito da una notizia che ha attraversato in silenzio studi radiofonici, teatri e redazioni. La scomparsa di Laura Palmieri ha lasciato un vuoto profondo nell’emittenza culturale del servizio pubblico, privando ascoltatori e colleghi di una voce che per anni ha accompagnato, raccontato e custodito il teatro contemporaneo. Un lutto che non riguarda solo una professionista, ma un intero modo di fare radio, fatto di ascolto, attenzione e passione autentica.sione raccontato alla radio, a Radio3». La notizia della morte di Laura Palmieri è stata resa pubblica attraverso un messaggio condiviso sui canali social di Rai Radio3, un saluto carico di emozione che ha immediatamente fatto il giro del mondo culturale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Rai Voce

La scena musicale napoletana perde una delle sue voci più amate.

È venuto a mancare una figura di rilievo della politica italiana, lasciando un vuoto nel panorama istituzionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Addio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana: aveva 91 anni

Ultime notizie su Rai Voce

Argomenti discussi: Addio a Sergio Menicucci, fu caporedattore alla Tgr Rai Molise; Lutto nel mondo del giornalismo lucano. Addio a Rocco De Rosa, inviato e volto storico della Rai Basilicata; Poggio in lutto, addio a Rina Paoletti: era l'anima della storica piadineria Da Rina; Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Giuliano Taddei.

Addio a Laura Palmieri, storica voce di Rai Radio3. L'annuncio dei colleghi: «Oggi che non c'è più ricordiamo il bello che ha fatto»Il mondo della cultura e dell'emittenza radiotelevisiva italiana è in lutto per la scomparsa di Laura Palmieri, colonna portante di Rai Radio3 ... msn.com

Lutto nel mondo del giornalismo lucano. Addio a Rocco De Rosa, inviato e volto storico della Rai BasilicataPOTENZA - Si è spento all’età di 79 anni Rocco De Rosa, storico inviato speciale della Rai Basilicata e figura di riferimento del giornalismo lucano. Con la ... ivl24.it

LUTTO NEL MONDO DEL GIORNALISMO LUCANO: ADDIO A ROCCO DE ROSA Lutto nel mondo del giornalismo lucano: si spegne a 79 anni Rocco De Rosa, storico inviato di Rai 3 Basilicata e appassionato divulgatore di tematiche ambientali. https://w - facebook.com facebook

La Rai ha fatto bene o ha fatto male a non stoppare il programma per onorare il lutto del conduttore Ecco come la pensiamo x.com