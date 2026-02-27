L'oroscopo di sabato 28 febbraio 2026 | Cancro e Pesci dialogano direttamente col cuore

Nell’oroscopo di sabato 28 febbraio 2026, Venere e Mercurio sono congiunti nel segno dei Pesci, influenzando i segni di Cancro e Pesci. Questi due pianeti favoriscono un clima di comunicazione più aperta e sentimenti intensi. Cancro e Pesci si confrontano in modo diretto e sincero, lasciando emergere emozioni profonde e parole che arrivano dal cuore.

