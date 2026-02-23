L'oroscopo di martedì 24 febbraio 2026 | l'amore è potente per Pesci e Cancro

La Luna in Gemelli ha portato energia e leggerezza alle emozioni di Pesci e Cancro, grazie anche al trigono tra Venere e Giove. Questa combinazione favorisce incontri spontanei e momenti di intimità, spingendo entrambi a esprimere i propri sentimenti con maggiore naturalezza. La giornata si presenta come un’occasione per lasciarsi coinvolgere da nuove sensazioni e approfondire i legami affettivi. È una giornata che invita a vivere ogni attimo con entusiasmo.

