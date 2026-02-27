LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | caduta per Giovanni Franzoni Casse fa la voce grossa

Durante la seconda prova di discesa a Garmisch 2026, Giovanni Franzoni è caduto mentre la discesa femminile di Soldeu è in corso dalle 11. Casse ha avuto un alterco con altri atleti, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli eventi in diretta. La gara prosegue senza interruzioni, con aggiornamenti in tempo reale su quanto accaduto.

1 CASSE Mattia (ITA) 1:49.422 MONNEY Alexis (SUI) +0.043 ALLEGRE Nils (FRA) +0.154 ROGENTIN Stefan (SUI) +0.285 ODERMATT Marco (SUI) +0.306 VOGT Luis (GER) +0.647 HROBAT Miha (SLO) +0.668 NEGOMIR Kyle (USA) +0.679 GIEZENDANNER Blaise (FRA) +0.6810 COCHRAN-SIEGLE Ryan (USA) +0.6910 HINTERMANN Niels (SUI) +0.6912 CATER Martin (SLO) +0.8213 MIGGIANO Alessio (SUI) +0.9114 BAILET Matthieu (FRA) +0.