In questa giornata si svolge la seconda prova di discesa maschile a Garmisch, con numerosi atleti che si contendono le prime posizioni. Tra i protagonisti, Suter si avvicina a un risultato importante, mentre Goggia resiste nel podio. La competizione prosegue in diretta, con aggiornamenti continui sulle performance in pista e le eventuali variazioni nelle classifiche.

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE A GARMISCH DALLE 10.00 12.04 Brutta caduta dell’americana che viene sbalzata via da un rimbalzo prima del salto del gallo e picchia violentemente con la schiena a terra. L’airbag per fortuna ha funzionato benissimo con Cutler che si rialza immediatamente. 12.02 Haaser chiude a 2.18 dalla testa ed è diciannovesima. La neve ora è molto più lenta ed impedisce alle atlete di puntare alla top 10, che sembra in ghiaccio. 12.00 Ventunesima posizione per Delago a 2.29. L’italiana si è difesa bene nella zona tecnica ma paga i 2 secondi di ritardo a fine piano. 12.00 Dopo due settori l’italiana paga 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: si avvicina il successo di Suter, resiste il podio di Goggia

