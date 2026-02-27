LIVE Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic 2-2 ATP Dubai 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

Al torneo ATP di Dubai, nel match tra la coppia BolelliVavassori e ArevaloPavic, il punteggio è di 2-2. Nel corso del primo set, Vavassori ha servito e ha colpito una volée di rovescio incrociata che si è rivelata vincente. Finora, non sono stati registrati break in avvio. La partita prosegue con punti ancora da giocare.

40-15 Largo il diritto incrociato giocato in attacco a metà campo del classe ’85. 2-2 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di El Salvador. 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Arevalo. Deciding point. Risponde Vavassori. 0-40 Passante di diritto lungolinea vincente di ”Bole”. Ci sono quattro palle break. 0-30 Demi-volée di rovescio lungolinea vincente del nativo di Bologna. 10:39 I precedenti sono a favore di Arevalo-Pavic per 4-3 negli scontri diretti contro il duo italiano. Gli ultimi 3 incontri sono però stati vinti dagli azzurri. 10:25 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Ci siamo quasi. Manca poco all’inizio del match del duo portacolori del bel paese contro le teste di serie numero 2 del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 2-2, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurriBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea... Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 1-1, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: gli azzurri tengono il primo turno di battuta Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurri; Dubai, doppio: Bolelli/Vavassori centrano la quarta semifinale del 2026; Bolelli - Vavassori - Arevalo - Pavic : 2 - 1 (Qatar ExxonMobil Open): cronaca, tabellino e statistiche; Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky. LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell'ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell'ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). I due ... oasport.it BOLELLI E VAVASSORI IN SEMIFINALE A DUBAI! Simone e Andrea superano in rimonta Nouza/Rikl per 6-7/6-2/10-8 e staccano il pass per le semifinali del 500 di Dubai. Prossimi avversari: Arevalo/Pavic. . . . . . #simonebolelli #andreav - facebook.com facebook #Bolelli e #Vavassori volano in semifinale a #Dubai x.com